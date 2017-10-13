Vavada Casino - рабочее зеркало на официальный сайт онлайн казино Вавада

Если ищите проверенное заведение с лицензированным ассортиментом, переходите на Vavada Casino. Поставщики игр — мировые компании с хорошей репутацией, а вставки доступны от 1 копейки.

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Ассортимент игр онлайн казино Вавада насчитывает более 4500 игр разных жанров и все они ждут вас на официальном сайте.

Онлайн казино Vavada

Компания Vavada Ltd запустила это онлайн Casino в 2017 году, после чего сразу же получила разрешение на работу от Совета по контролю за азартными играми Кюрасао. Наличие официального документа вызвало доверие и привлекло многомиллионную аудиторию. По лицензии гарантируется надежная защита персональной информации протоколом шифрования SSL, честный результат ставки и одобрение выплаты в любом размере.

Широкая популярность вызвала необходимость добавить на платформу десятки мировых языков. Сейчас интерфейс переводится на русский, английский, казахский, польский, турецкий, немецкий, испанский португальский. Ежедневно на площадке регистрируются тысячи новичков со всего мира. К сожалению, для жителей Соединенных Штатов, Великобритании, Испании, Италии и Грузии эта возможность ограничена.

Внешний вид и интерфейс официального сайта Вавада соответствует всем канонам современного игрового зала. Яркий дизайн и неоновые надписи бренд сохранил еще с момента создания. Большое название казино красным неоном на темно-фиолетовом фоне узнают даже те, кто ни разу не играл в азартных заведениях.

С главной страницы открывается доступ ко всем опциям. Верхняя панель отведена под никнейм и личный кабинет. Центр страницы украшает красочный баннер, на котором рекламируются:

● Приветственный пакет бонусов,

● Актуальный размер джекпотов,

● Предстоящие турниры.

Сторонних рекламных баннеров нет, что только повышает удобство игры.

Ниже подсвечиваются лобби развлечений, под ними — список самых популярных. Если долистать до конца страницы, вы попадете в футер. Здесь много полезной информации: список провайдеров и платежных систем, положения сообщества, быстрая кнопка связи с администрацией, ссылки на социальные сети. Рекомендуем ознакомиться со всеми разделами перед началом, это позволит избежать случайных нарушений.

Vavada личный кабинет

Здесь происходит управление и настройка аккаунта после регистрации. Для удобства кабинет разделен на тематические блоки:

Профиль — анкетная информация. После регистрации в личном кабинете Вавада заполнена лишь часть полей, поэтому рекомендуем добавить место проживания, адрес, запасную электронную почту. Также в разделе есть функция подключения двухэтапной аутентификации, смены пароля, блок для прохождения верификации. В самом верху будет предложено подтвердить email. Сделайте это сразу, чтобы удачно восстановить доступ к учетной записи при необходимости.

Кошелек — главная вкладка для проведения транзакций. В самом верху при переходе отображается текущий баланс, есть кнопка переключения между счетами с разными валютами. Помимо пополнения и вывода, разрешается переводить деньги между профилями. Обратите внимание, что речь идет о другом пользователе. Создавать несколько аккаунтов на себя запрещено.

Бонусы — список начисленных поощрений и советы по получению других. Здесь происходит активация бонусов, для удобства есть обратный отсчет — время, за которое необходимо применить подарок и отыграть его.

Сообщения — уведомления от системы о важных событиях. Первое письмо придет от администрации в день активации профиля. Сотрудники поздравят с присоединением к большой команде и пожелают удачи.

Сложность системы статусов только в одном — необходимости ежемесячного подтверждения. Это требование не касается Новичка, ранг причисляется автоматически всем новоприбывшим.

Если по истечению месяца вложения не будут соответствовать требуемым, статус понижается до подходящего. При полном отсутствии активности гемблер вновь становится Новичком.

Игровые автоматы Vavada

Лицензия разрешает публиковать на площадке любые виды развлечений: классические слоты, настолки, живые дилеры. К каждому из них прилагается подробное описание о минимальном и максимальном размере хода, дополнительных уровнях, особенностях выигрыша. Есть удобная система поиска по провайдеру, названию, дополнительным тегам.

Для отыгрыша бонуса Вавада создаются специальные слоты, в них тратятся поощрительные фриспины и кэш. Правила по отыгрышу одинаковы для всех, независимо от времени регистрации и опыта клиента.

🕹️ Игровая платформа Вавада 🎯Дата открытия 13.10.2017 🚩Лицензия Кюрасао (№8048/JAZ) 🎰 Топовые провайдеры NetEnt, Igrosoft, Novomatic, Betsoft, EGT, Evolution Gaming, Thunderkick, Microgaming, Quickspin 🃏Тип казино Браузерная, мобильная, live-версии 🍋Операционная система Android, iOS, Windows 💎Приветственные бонусы 100 фриспинов + 100% к первому депозиту ⚡Способы регистрации Через email, телефон, соц. сети 💲Игровые валюты Рубли, евро, доллары, гривны 💱Минимальная сумма депозита 50 рублей 💹Минимальная сумма выплаты 1000 рублей 💳Платёжные инструменты Visa/MasterCard, SMS, Moneta.ru, Webmoney, Neteller, Skrill 💸Поддерживаемый язык Русский ☝Круглосуточная служба поддержки Email, live-чат, телефон

Круглосуточная служба поддержки всегда готова ответить на ваши вопросы.

Слоты онлайн казино

Категория занимает большую часть ассортимента. Из общего количества в 4500+ аппаратов 3000 отводится для слотов. Они классифицируются по двум критериям:

Hit — находятся на пике популярности за последнее время. Новичкам рекомендуем присмотреться к этому тегу, поскольку отдача в горячих аппаратах всегда выше, а шансы заноса больше. Сейчас популярны Sweet Bonanza, Razor Shark, Big Bamboo, Jammin' Jars 2, The Wish Master, Book of Dead.

New — недавно появившиеся новинки от лицензированных провайдеров. Сотрудники стараются пополнять игротеку каждую неделю, поэтому не забывайте заглядывать. Последние добавленные: Wrigley's World, The Red Queen, Stormforged, Giga Jar.

У платформы заключены договора с лучшими разработчиками индустрии: Gaming, Ezugi, Fantasma, Gamomat, Habanero, Hacksaw Gaming, Igrosoft, Iron Dog Studio, iSoftBet, Kalamba, Merkur, Microgaming, NetEnt и еще более чем 20 компаниями.

Live игры

Раздел живых дилеров — яркий режим онлайн ставок с настоящими ведущими. Для старта необходимо подключиться к трансляции. Будьте внимательны, количество мест ограничено. Подробнее об этом читайте в описании к развлечению.

После запуска вас встречает ведущий в костюме. Он поздоровается со всеми, расскажет правила, запустит Вавада рулетку и раздаст фишки. Для вопросов и общения действует онлайн чат.

В категории с живыми дилерами преобладают развлечения от разработчиков Evolution, Pragmatic Play, Playtech, Betgames, Vivo. Что касается отдельных трансляций, больше всего онлайна в Crazy Time, MONOPOLY Live, Sweet Bonanza.

Столы Вавада онлайн

Небольшая коллекция качественных настолок может похвастаться разнообразием жанров. Помимо классического покера и рулетки, в лобби вы найдете Sic Bo, Baccarat, американскую и европейскую рулетку, блэкджек Vegas Strip и Atlantic City, Keno, Caribbean Stud и Three Card Poker, Craps.

Пользуются популярность и мини-игры: Aviator Vavada, Плинко, игровые шоу Crazy Coin Flip, Cash or Crash, Boom City, Monopoly Big Baller. Для запуска предлагается три режима:

Демонстрационный — на фишки, без рисков и затрат.

Обычный — ставки один на один с казино.

Live — подключение к трансляции с ведущим.

Выбирайте, какой из них вам нравится больше.

Вавада турнир

Соревновательный режим собирает по несколько тысяч участников. Все они борются за крупный приз в размере десятков тысяч долларов. Среди главных преимуществ турниров на сайте Vavada по сравнению с другими заведениями:

Классификация по уровням. Состязания проводятся отдельно для каждого ранга. Это позволяет настроить оптимальную сложность и сделать шансы на выигрыш максимально высокими.

Отсутствие отыгрыша. Приз в 1000, 2000 и более тысяч долларов не облагается вейджером. Единственные ограничения, которые могут встретиться на пути — лимит на вывод. В таком случае сумму разрешается разделить на пару платежей.

Разнообразие турниров — еще одно из преимуществ. На сайте доступны 3 разновидности.

X-турнир

Ставки на реальные деньги. Минимальный размер — 15 центов. Проводится для всех рангов от Новичка и выше. Цель — сделать как можно больше заносов и попасть в рейтинговую таблицу. Счастливчик на первом месте заберет 12 000 $. Турнир проводится прямо сейчас, до конца осталось 8 дней, поэтому спешите присоединиться.

Кеш турнир Вавада

ЭСтавки делаются фишками, а прибыль с них — реальные деньги. Проводится для бронзового, серебряного и золотого уровней. Список игровых слотов индивидуален для каждого ранга.

Призовой фонд начинается от 15 000 $. Победитель получит большую часть суммы и сможет вывести ее моментально.

Турнир на фриспины Vavada

На старте участникам выдается бесплатные вращения, их необходимо тратить и собирать заносы. Чем больше иксов выбьет гемблер, тем выше будет его позиция в таблице.

Этот формат соревнований проводится практически для всех уровней: серебряного, золотого, платинового. Ближайшие начнутся через несколько дней.

Джекпот Вавада

Прогрессивные джекпоты разыгрываются в определенных слотах, о них администрация уведомляет заранее в социальных сетях или по электронной почте. К сожалению, самостоятельно отфильтровать слоты по этому параметру не получится, поэтому следите за новостями и подпишитесь на рассылку от клуба.

Всего на Vavada представлено 3 уровня джекпотов:

MEGA — 208 567,60 $

MAJOR — 6 996,95 $

MINOR — 106,86 $

Размер меняется в реальном времени.

На странице джекпотов отображена подтвержденная статистика по выигрышам. По ней легко отслеживать, насколько реально выбить крупный занос и в какой сумме.

Служба поддержки Vavada

Дружелюбный и услужливый персонал саппорта постоянно на связи. Операторы консультируют клиентов в онлайн чате, по телефону, видеосвязи, отвечают на письма с электронной почты.

Чат — самый быстрый способ задать вопрос. Нажмите на знак вопроса в верхней панели, чтобы открыть окно диалога. Опишите проблему и дождитесь ответа. В дневное и ночное время скорость отклика отличается. При сильной загруженности работники отвечают в течение получаса, но чаще всего за 5-10 минут.

Телефон поддержки Вавада создан для быстрого решения вопросов здесь и сейчас. Позвоните по номеру +356 355-00-125, укажите желаемый язык общения. Специалисты разговаривают на русском и английском. Также предлагается видеосвязь по Skype: vavada-casino.

Прямая связь с администрацией доступна по электронной почте: [email protected] Время ожидания ответа — 2-3 дня, в зависимости от загруженности.

В отзывах реальные посетители подтверждают компетентность и вежливость сотрудников, хвалят за быстрые ответы. Такое обслуживание вы встретите в единицах заведений, ведь большинство из них предпочитают использовать в качестве поддержки ботов.

Заключение: плюсы и минусы

Среди главных причин присоединиться к клубу:

Деятельность на основании лицензии;

Быстрая регистрация;

Разнообразие бонусов;

Небольшие вейджеры для отыгрыша;

Круглосуточная помощь;

Большой ассортимент аппаратов;

Выгодная партнерская программа;

Минимальные ограничения на выплаты;

Отсутствие обязательной верификации.

Среди минусов — запрет на регистрацию в нескольких странах и периодическая блокировка официального сайта. Первое ограничение нельзя никак обойти, но на случай блокировок сотрудники придумали эффективное решение — рабочее зеркало.